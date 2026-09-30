Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
30.09.2026 09:29:00
Android 17 QPR2: Beta 6.1 mit HiLight-Update für Pixel 11 Pro
Android 17 QPR2 erhält die nächste Betaversion. Es ist die zweite innerhalb einer Woche. Nun ist auch die Pixel-11-Serie dabei.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 525,00
|-0,26%
|Alphabet A (ex Google)
|302,55
|0,65%
|Alphabet C (ex Google)
|299,65
|0,72%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.