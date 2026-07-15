Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
15.07.2026 17:46:00
Android Studio Quail 2 mit parallelen Agentenchats und LeakCanary-Integration
Googles offizielle IDE für die Entwicklung von Android-Apps setzt verstärkt auf KI-Integration, unter anderem mit mehreren parallel laufenden Agentenchats.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
22:34
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17:26
|Brüssel macht Druck bei Alphabet: Mehr als nur 'Hey Google' (dpa-AFX)
|
17:09
|Google verliert EU-Prozess um Strafe in Italien wegen Glücksspielwerbung (Dow Jones)
|
15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26
|EU set to fine Google hundreds of millions of euros (Financial Times)
|
14.07.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)