Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
02.12.2025 09:45:00
Android TV: YouTube-Client SmartTube war mit Malware verseucht
Unbekannte konnten SmartTube mit Malware verseuchen und die Version kurzzeitig in Umlauf bringen. Nun gibt der Entwickler Einblicke zum Vorfall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
