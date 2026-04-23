Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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23.04.2026 11:27:29

Alphabet A (ex Google) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Signale von der diesjährigen Konferenz "Google Cloud Next", auf der neue KI-Lösungen, Cloud-Infrastrukturen und Sicherheitsfunktionen vorgestellt werden, dürften das Vertrauen der Anleger untermauern, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Er erinnerte aber an die historisch hohe Bewertung der Aktien./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 339,32 		Abst. Kursziel*:
10,52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 339,97 		Abst. Kursziel aktuell:
10,30%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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