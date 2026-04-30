Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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30.04.2026 06:40:42

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der Internetriese sitze "im Fahrersitz", was Verbraucheranwendungen Künstlicher Intelligenz angehe./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 349,94 		Abst. Kursziel*:
21,45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 385,69 		Abst. Kursziel aktuell:
10,19%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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