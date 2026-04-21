Alphabet A Aktie
|283,00EUR
|-2,90EUR
|-1,01%
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 348 auf 375 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Für den Google-Mutterkonzern erhöhte er seine Umsatzschätzung für dieses Jahr marginal und für 2027 um 3 Prozent./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 375,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 338,59
|
Abst. Kursziel*:
10,75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 332,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,91%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|15:35
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|284,30
|-0,56%
