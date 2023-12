Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

Der STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 4 067,75 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 4 077,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 078,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 077,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 067,33 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,028 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 22.11.2023, einen Stand von 3 956,13 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Stand von 3 947,22 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, einen Stand von 3 682,76 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 10,37 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 125,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,62 Prozent auf 63,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,56 Prozent auf 45,20 EUR), BP (+ 0,41 Prozent auf 4,68 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,41 Prozent auf 54,48 GBP) und Glencore (+ 0,35 Prozent auf 4,72 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Richemont (-0,94 Prozent auf 116,45 CHF), AstraZeneca (-0,74 Prozent auf 104,02 GBP), Roche (-0,59 Prozent auf 243,55 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 83,82 CHF) und Diageo (-0,37 Prozent auf 28,39 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 693 308 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 415,779 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 4,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent bei der BAT-Aktie an.

