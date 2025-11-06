Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns habe im ersten Geschäftsquartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings stapele das Unternehmen jetzt tiefer, was den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr betrifft./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|10:54
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,30
|-4,93%
