Diageo Aktie
|21,20EUR
|2,05EUR
|10,70%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einer Personalie mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Mit der Ernennung des ehemaligen Tesco-Chefs Dave Lewis zum neuen Chef des britische Spirituosen- und Guinness-Herstellers ende die Unsicherheit über den Wechsel an der Unternehmensspitze, schrieb Edward Mundy am Montag. Nun übernehme eine hochkarätige Führungskraft mit umfassender Erfahrung sowohl im Markenaufbau als auch in der Transformation die Verantwortung./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|09:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|21,20
|10,70%
