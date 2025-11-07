Diageo Aktie

19,15EUR 0,25EUR 1,32%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

07.11.2025 14:07:25

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2490 auf 2470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spirituosenkonzerns seien für die Prognosesenkung abgestraft worden, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Die schwächere Entwicklung in den USA und asiatisch-pazifischen Raum überschatte unter dem Strich bessere Ergebnisse als erwartet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
24,70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,86 £ 		Abst. Kursziel*:
46,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
43,11%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

