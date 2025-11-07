Diageo Aktie
|19,15EUR
|0,25EUR
|1,32%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2490 auf 2470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spirituosenkonzerns seien für die Prognosesenkung abgestraft worden, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Die schwächere Entwicklung in den USA und asiatisch-pazifischen Raum überschatte unter dem Strich bessere Ergebnisse als erwartet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24,70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,86 £
|
Abst. Kursziel*:
46,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,11%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
