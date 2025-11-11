Diageo Aktie
|20,80EUR
|0,30EUR
|1,46%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Treffen mit Interim-Managern des Spirituosenkonzerns mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Zwar habe das gegenwärtige Management schon viel getan in Sachen Strategie, schrieb Sanjeet Aujla am Montagabend. Der neue Chef Dave Lewis werde aber noch Zeit brauchen, um darüber hinaus zu wirken. Werte könnten mit Verkäufen von Konzernteilen gehoben werden, die nicht zum Kerngeschäft zählen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 22:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
06:00
|Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ to revive spirits giant (Financial Times)
|
10.11.25
|How ‘Drastic Dave’ can revive Diageo (Financial Times)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25