Diageo Aktie

19,30EUR -1,00EUR -4,93%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

06.11.2025 08:37:57

Diageo Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Obwohl das erste Geschäftsquartal in Ordnung gewesen sei, habe der Spirituosenkonzern den Ausblick gesenkt, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Hintergrund seien niedrigere Erwartungen an den Märkten in Nordamerika und China. Die von ihm erhoffte Ernennung eines neuen Konzernchefs habe es nicht gegeben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Sector Perform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
22,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
17,13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:54 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:37 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Diageo Buy UBS AG
21.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
