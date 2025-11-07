Diageo Aktie

19,05EUR 0,15EUR 0,79%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

07.11.2025 10:09:03

Diageo Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1915 auf 1840 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während die Umsätze im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hätten, habe der Spirituosenkonzern die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gesenkt, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,85 £ 		Abst. Kursziel*:
9,20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9,98%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

