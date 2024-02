Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,27 Prozent auf 16 900,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 16 992,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 882,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 764,50 Punkten. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Wert von 14 849,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 179,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,932 Prozent nach oben. Bei 17 010,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 119,84 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,36 Prozent auf 29,05 EUR), BMW (+ 1,87 Prozent auf 96,78 EUR), Porsche (+ 1,80 Prozent auf 79,12 EUR) und Sartorius vz (+ 1,67 Prozent auf 340,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Bayer (-3,92 Prozent auf 28,90 EUR), Zalando (-2,66 Prozent auf 18,68 EUR), Fresenius SE (-1,95 Prozent auf 26,12 EUR), adidas (-1,95 Prozent auf 176,12 EUR) und Heidelberg Materials (-1,81 Prozent auf 85,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 11 304 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 189,491 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at