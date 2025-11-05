QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|XETRA-Handel im Blick
|
05.11.2025 12:27:10
Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,88 Prozent tiefer bei 23 739,32 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,074 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,729 Prozent auf 23 774,55 Punkte an der Kurstafel, nach 23 949,11 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 23 869,36 Punkte, das Tagestief hingegen 23 733,57 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 378,80 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 05.08.2025, mit 23 846,07 Punkten bewertet. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 19 256,27 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 18,55 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 1,85 Prozent auf 34,73 EUR), BASF (+ 1,36 Prozent auf 42,42 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,28 Prozent auf 205,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,92 Prozent auf 56,76 EUR) und Symrise (+ 0,87 Prozent auf 71,94 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Siemens Healthineers (-6,70 Prozent auf 45,95 EUR), Siemens Energy (-3,93 Prozent auf 105,20 EUR), QIAGEN (-3,77 Prozent auf 38,18 EUR), Infineon (-1,83 Prozent auf 33,57 EUR) und adidas (-1,77 Prozent auf 154,95 EUR) unter Druck.
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Healthineers-Aktie. 1 777 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,566 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,90
|-0,22%
|BASF
|42,69
|-0,28%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|Daimler Truck
|34,48
|-0,40%
|Heidelberg Materials
|195,85
|-1,09%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|1,35%
|QIAGEN N.V.
|37,47
|0,16%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|Siemens Energy AG
|103,65
|-1,00%
|Siemens Healthineers AG
|43,47
|-1,96%
|Symrise AG
|72,66
|1,42%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 569,96
|-0,69%
