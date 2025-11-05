DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 55,90 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 17,889 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2025 1 006,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,61 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 55,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at