Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstieg? 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 55,90 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 17,889 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2025 1 006,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,61 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 55,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen

06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
31.10.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 1,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen