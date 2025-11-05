Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
05.11.2025
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 55,90 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 17,889 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2025 1 006,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,61 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eine Marktkapitalisierung von 55,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.