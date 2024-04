Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitag wenig bewegt.

Am Freitag gibt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 18 049,00 Punkte nach.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 058,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 986,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 369,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der LUS-DAX auf 16 933,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 15 763,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,79 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,91 Prozent auf 290,30 EUR), Siemens Energy (+ 2,87 Prozent auf 18,31 EUR), SAP SE (+ 2,34 Prozent auf 174,18 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,02 Prozent auf 25,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,82 Prozent auf 38,69 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-5,54 Prozent auf 48,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,07 Prozent auf 410,20 EUR), Brenntag SE (-1,22 Prozent auf 74,74 EUR), Symrise (-0,92 Prozent auf 99,00 EUR) und Fresenius SE (-0,77 Prozent auf 26,97 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 874 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,918 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Mit 7,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

