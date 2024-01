Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab

So performte der MDAX am Mittwoch schlussendlich.

Am Mittwoch fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 1,74 Prozent auf 25 250,06 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 246,633 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 25 477,05 Zählern und damit 0,860 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 698,02 Punkte).

Bei 25 075,79 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 482,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Wert von 27 133,80 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.10.2023, den Stand von 24 976,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 635,94 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,09 Prozent auf 28,30 EUR), HelloFresh (+ 0,97 Prozent auf 12,46 EUR), Talanx (+ 0,92 Prozent auf 65,55 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,62 Prozent auf 81,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,52 Prozent auf 77,28 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SMA Solar (-7,95 Prozent auf 45,60 EUR), Nordex (-6,08 Prozent auf 9,17 EUR), ENCAVIS (-5,23 Prozent auf 13,05 EUR), TAG Immobilien (-4,97 Prozent auf 11,94 EUR) und EVOTEC SE (-4,55 Prozent auf 14,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 154 173 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,914 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at