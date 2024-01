Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 13 749,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 113,653 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,166 Prozent tiefer bei 13 759,72 Punkten in den Montagshandel, nach 13 782,56 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 649,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 759,72 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Der SDAX wies vor einem Monat, am 29.12.2023, einen Stand von 13 960,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der SDAX mit 12 131,51 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, mit 13 303,15 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 0,518 Prozent zu Buche. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 8,35 Prozent auf 33,22 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,03 Prozent auf 6,26 EUR), Bilfinger SE (+ 3,45 Prozent auf 39,54 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,08 Prozent auf 46,14 EUR) und METRO (St) (+ 1,65 Prozent auf 6,46 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Ceconomy St (-5,02 Prozent auf 2,35 EUR), SCHOTT Pharma (-4,14 Prozent auf 32,40 EUR), adesso SE (-2,99 Prozent auf 94,00 EUR), MorphoSys (-2,94 Prozent auf 39,67 EUR) und Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 89,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 996 113 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 11,350 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

