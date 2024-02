Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Start leichter

Der ATX gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 3 366,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 110,022 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,010 Prozent schwächer bei 3 368,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 369,02 Punkten am Vortag.

Bei 3 374,18 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 344,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,12 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der ATX noch bei 3 426,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der ATX 3 202,05 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 474,86 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 1,32 Prozent. Bei 3 489,80 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell IMMOFINANZ (+ 0,70 Prozent auf 21,70 EUR), CA Immobilien (+ 0,51 Prozent auf 29,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 121,60 EUR), Erste Group Bank (+ 0,41 Prozent auf 38,80 EUR) und Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 19,42 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-3,11 Prozent auf 67,00 EUR), EVN (-0,64 Prozent auf 23,40 EUR), AT S (AT&S) (-0,55 Prozent auf 21,62 EUR), Lenzing (-0,51 Prozent auf 29,50 EUR) und UNIQA Insurance (-0,26 Prozent auf 7,73 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX weist die Verbund-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,545 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

