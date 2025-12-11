Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Kartonherstellers Mayr-Melnhof Karton (MMK) von 137 auf 130 Euro gesenkt. Die "Buy"-Empfehlung wurde vom Analysten Varun Sikka bestätigt.

Trotz der Kurszielanpassung bleibe erhebliches Aufwärtspotenzial bestehen, da das Geschäftsmodell von MMK - anders als bei anderen Mitbewerbern - nicht kaputt sei, schrieb Sikka in der am Donnerstag vorgelegten Studie. Allerdings sei ein Zeitplan für einen nachhaltigen Turnaround ungewiss, da das Unternehmen zu stark von der Konsumentenstimmung abhängig sei.

Die Gewinnschätzungen wurden gesenkt. Für das Jahr 2025 wird ein Gewinn je Aktie von 7,70 (bisher 8,31) Euro gesehen. Für 2026 wurde die Gewinnprognose von 10,80 auf 9,38 Euro je Titel gesenkt. Für 2027 erwartet die Baader Bank einen Wert von 12,10 Euro je Anteilsschein. Die aktuellen Dividendenschätzungen lauten 2,00 (2025), 2,50 (2026) sowie 3,00 (2027) Euro je Aktie.

Zum Vergleich: Am Donnerstag notierten die Mayr-Melnhof-Aktien an der Wiener Börse am Nachmittag bei 81,90 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/mik

ISIN AT0000938204 WEB www.mm.group

AFA0079 2025-12-11/16:00