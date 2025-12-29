Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich schwächer

Am Montag legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 2 601,57 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 2 605,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 604,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 595,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 605,59 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 492,82 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Wert von 2 320,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 812,03 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 42,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 606,63 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,69 Prozent auf 71,40 EUR), Lenzing (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,82 Prozent auf 89,30 EUR), voestalpine (+ 1,18 Prozent auf 37,74 EUR) und Wienerberger (+ 1,06 Prozent auf 30,38 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-4,88 Prozent auf 3,12 EUR), Warimpex (-4,17 Prozent auf 0,46 EUR), Vienna Insurance (-3,03 Prozent auf 64,00 EUR), FACC (-2,87 Prozent auf 10,84 EUR) und Polytec (-2,40 Prozent auf 3,26 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 185 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 39,263 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,18 Prozent.

Redaktion finanzen.at