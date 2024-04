Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich leichter

Zum Handelsende verlor der SLI im SIX-Handel 0,86 Prozent auf 1 864,80 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,539 Prozent auf 1 891,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 880,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 1 860,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 892,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,32 Prozent nach unten. Der SLI stand vor einem Monat, am 12.03.2024, bei 1 921,85 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 1 772,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 12.04.2023, bei 1 758,21 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 5,74 Prozent zu Buche. Bei 1 936,63 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,95 Prozent auf 26,91 CHF), Logitech (+ 0,63 Prozent auf 79,72 CHF), Swiss Re (+ 0,57) Prozent auf 106,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,55 Prozent auf 253,70 CHF) und Novartis (+ 0,55 Prozent auf 86,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Zurich Insurance (-3,77 Prozent auf 451,50 CHF), Richemont (-3,03 Prozent auf 128,05 CHF), ams (-2,52 Prozent auf 1,01 CHF), Swatch (I) (-2,49 Prozent auf 200,00 CHF) und Givaudan (-2,22 Prozent auf 3 916,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 6 219 172 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 250,873 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at