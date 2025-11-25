Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen

Kaum bewegt zeigt sich der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 5 534,68 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,725 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 5 528,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 510,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 545,78 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 5 674,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 443,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 799,87 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12,54 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 33,27 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 202,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,39 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,60 Prozent auf 217,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,45 Prozent auf 30,15 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,15 Prozent auf 5,40 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 43,99 EUR) und Siemens Energy (-0,75 Prozent auf 105,65 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 691 369 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 323,259 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at