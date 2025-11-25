Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursverlauf
|
25.11.2025 12:27:00
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent fester bei 5 534,68 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,725 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 5 528,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 510,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 545,78 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 5 674,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 443,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 799,87 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 12,54 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 33,27 EUR), Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 202,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 27,39 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,60 Prozent auf 217,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,45 Prozent auf 30,15 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,15 Prozent auf 5,40 EUR), BASF (-0,77 Prozent auf 43,99 EUR) und Siemens Energy (-0,75 Prozent auf 105,65 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 691 369 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 323,259 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
12:27
|XETRA-Handel: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)