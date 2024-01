Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt am Mittag ab

Am Dienstag verliert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,08 Prozent auf 16 669,47 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,418 Prozent auf 16 753,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 683,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 753,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 641,78 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, notierte der DAX bei 16 706,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, notierte der DAX bei 14 800,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, wurde der DAX auf 15 102,95 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 0,596 Prozent nach. Bei 16 963,47 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,69 Prozent auf 113,00 EUR), Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 12,52 EUR), Zalando (+ 3,97 Prozent auf 17,66 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,77 Prozent auf 44,96 EUR) und Continental (+ 2,02 Prozent auf 72,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius SE (-1,93 Prozent auf 25,92 EUR), Rheinmetall (-1,92 Prozent auf 327,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), Hannover Rück (-1,22 Prozent auf 225,80 EUR) und SAP SE (-1,22 Prozent auf 148,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 555 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 174,145 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

