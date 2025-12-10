DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Airbus SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Airbus SE-Anteile an diesem Tag bei 64,18 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Airbus SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155,812 Airbus SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 195,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 451,85 EUR wert. Mit einer Performance von +204,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Airbus SE belief sich zuletzt auf 156,36 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Der erste festgestellte Kurs eines Airbus SE-Anteils lag damals bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at