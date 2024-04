Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt zum Handelsende zurück

Am Freitag agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Freitag schloss der ATX nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 537,00 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 113,005 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,110 Prozent auf 3 534,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 538,38 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 511,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 538,74 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,476 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, lag der ATX noch bei 3 453,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, notierte der ATX bei 3 344,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wies der ATX einen Wert von 3 262,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 3,66 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit EVN (+ 2,27 Prozent auf 27,05 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,28 Prozent auf 23,70 EUR), Erste Group Bank (+ 0,75 Prozent auf 43,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,69 Prozent auf 117,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,63 Prozent auf 32,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-2,47 Prozent auf 29,60 EUR), Wienerberger (-1,50 Prozent auf 32,76 EUR), Andritz (-1,40 Prozent auf 56,30 EUR), AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 18,18 EUR) und OMV (-0,68 Prozent auf 43,58 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 657 652 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,284 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

