Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SMI aktuell

Am Freitag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 1,35 Prozent leichter bei 11 533,19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,256 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 1,26 Prozent schwächer bei 11 543,31 Punkten, nach 11 691,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 515,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 548,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, notierte der SMI bei 11 463,74 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 05.01.2024, den Wert von 11 185,90 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Wert von 11 115,40 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,25 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Alcon (-0,39 Prozent auf 75,88 CHF), Nestlé (-0,61 Prozent auf 94,20 CHF), Swisscom (-0,66 Prozent auf 524,50 CHF), Givaudan (-0,68 Prozent auf 3 929,00 CHF) und Swiss Life (-0,74 Prozent auf 617,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-2,83 Prozent auf 78,36 CHF), UBS (-2,49 Prozent auf 27,85 CHF), Novartis (-1,95 Prozent auf 86,52 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,89 Prozent auf 41,53 CHF) und Richemont (-1,81 Prozent auf 135,25 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 411 878 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 252,474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

