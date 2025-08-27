HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Branche unter Druck 27.08.2025 15:24:38

Anleger machen Kasse: HOCHTIEF-Aktie nach LBBW-Abstufung unter Druck

Anleger machen Kasse: HOCHTIEF-Aktie nach LBBW-Abstufung unter Druck

Die Aktien des Baukonzerns HOCHTIEF haben am Mittwoch nach einer Abstufung unter weiteren Gewinnmitnahmen gelitten.

Sie zählten zuletzt mit einem Minus von 2,99 Prozent auf 214,40 Euro zu den größten MDAX-Verlierern. Vor gut einer Woche hatten sie mit 228,60 Euro noch ein Rekordhoch erreicht.

Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger hatten wie HOCHTIEF im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für HOCHTIEF von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab.

/gl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren abgeworfen
HOCHTIEF-Aktie dennoch tiefer: Q2 über den Erwartungen - Prognose bestätigt
HOCHTIEF-Aktie gibt leicht nach: Großauftrag für deutsche Schieneninfrastruktur erhalten

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,HOCHTIEF

Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen

24.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
13.06.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 90,40 -1,79% Bilfinger SE
HOCHTIEF AG 212,80 -3,36% HOCHTIEF AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:06 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor NVIDIA-Bilanz: ATX schwächer -- DAX unentschlossen -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt geht es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex findet keine klare Richtung. Anleger an den US-Börsen halten vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen die Füße still. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen