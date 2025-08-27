HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Branche unter Druck
|
27.08.2025 15:24:38
Anleger machen Kasse: HOCHTIEF-Aktie nach LBBW-Abstufung unter Druck
Generell stand die Branche am Dienstag etwas unter Druck. Im marktbreiten Stoxx Europe 600 sortierte sich der Subindex der Bau- und Baustoffeindustrie mit einem moderaten Minus weit hinten ein. Die Papiere des Industriedienstleister Bilfinger hatten wie HOCHTIEF im August eine Bestmarke erklommen und verloren zuletzt 1,8 Prozent.
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erhöhte wegen angehobener Schätzungen zwar das Kursziel für HOCHTIEF von 181 auf 207 Euro. Analyst Jens Münstermann betonte, dass das Unternehmen unter anderem am Ausbau der digitalen und energetischen Infrastruktur partizipiere, also etwa am Bau von Datenzentren für KI-Anwendungen. Er stufte die Aktie mit Verweis auf die gute Kursentwicklung aber von "Kaufen" auf "Halten" ab.
/gl/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
