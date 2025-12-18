Bilfinger Aktie

Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 11:33:34

EQS-News: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung

18.12.2025 / 11:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung

Bilfinger SE schließt Aktienrückkauf planmäßig ab

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 17. Dezember 2025 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf Stück 650.354 Aktien. Dies entspricht 1,73 % des Grundkapitals.

Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 76,8811 EUR; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 49.999.955,56 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar für den 21. Januar 2025 mitgeteilt. Den Erwerb der Aktien führte die von der Bilfinger SE beauftragte Commerzbank AG ausschließlich über die Börse durch.

Details zum Aktienrückkaufprogramm sind auf der Website der Bilfinger SE unter nachfolgendem Link veröffentlicht:

https://www.bilfinger.com/de/investoren/aktie-bond-und-rating/aktienrueckkauf/

Mannheim, den 18. Dezember 2025


18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon: +49 (0621) 459-0
Fax: +49 (0621) 459-23 66
E-Mail: ir@bilfinger.com
Internet: http://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2248320

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248320  18.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten