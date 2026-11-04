Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.11.2026 01:28:50
Apple: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fourth-quarter fiscal year 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Apple (NASDAQ:AAPL) announced record September quarter revenue of $114.5 billion. Surging device adoption across global markets reinforces its long-term revenue ecosystem. Three key takeaways from management's comments highlight what lies ahead for shareholders.
Rising memory chip prices are compressing hardware profitability, forcing price increases on Mac computers and iPad tablets. While price hikes help offset cost inflation, higher expenses directly shrink gross margin, which measures profit left after production costs.
An expanding hardware footprint fuels predictable recurring services income, including cloud storage and subscription apps. A broader installed device base creates lasting monetization opportunities regardless of short-term hardware upgrade timing.
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 660,00
|-1,07%
|Apple Inc.
|310,60
|-0,26%
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