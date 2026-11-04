Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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04.11.2026 01:28:50

Apple: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fourth-quarter fiscal year 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Apple (NASDAQ:AAPL) announced record September quarter revenue of $114.5 billion. Surging device adoption across global markets reinforces its long-term revenue ecosystem. Three key takeaways from management's comments highlight what lies ahead for shareholders.

Rising memory chip prices are compressing hardware profitability, forcing price increases on Mac computers and iPad tablets. While price hikes help offset cost inflation, higher expenses directly shrink gross margin, which measures profit left after production costs.

An expanding hardware footprint fuels predictable recurring services income, including cloud storage and subscription apps. A broader installed device base creates lasting monetization opportunities regardless of short-term hardware upgrade timing.

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