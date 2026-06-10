Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
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10.06.2026 18:00:00
Apple, Please Don't Enter Middle Age With Me: WWDC Left Aspiration Behind
Commentary: Parental controls, perimenopause and last-day-of-school photos. Apple seems to have followed us into our 40s, and now I'm worried about both of us.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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