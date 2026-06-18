Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach angekündigten Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Damit habe der Technologiekonzern entsprechende Gerüchte bestätigt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte Apple seine Preise weniger stark anheben als aktuell von einigen Medien erwartet. Denn der Konzern könne deutliche Einsparungen bei den Stücklisten-Kosten erzielen. Der Experte verwies auf strategische Großeinkäufe, vertikale Integrationen, die Wiederverwendung von Komponenten sowie umfangreiche Kapitalinvestitionen, mit denen Chatterjee zufolge die Produktionslinien der Zulieferer subventioniert werden./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 14:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 14:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
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Unternehmen:
Apple Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 325,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 298,01
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Abst. Kursziel*:
9,06%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 298,01
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Abst. Kursziel aktuell:
9,06%
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Analyst Name::
Samik Chatterjee
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KGV*:
-
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