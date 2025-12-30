Apple Aktie

232,20EUR -0,55EUR -0,24%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

30.12.2025 08:21:07

Apple Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Auswertung aktueller Auslieferungszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die implizierten iPhone-Verkäufe in China seien im November stark geblieben, schrieb Tim Long in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe für die kurzfristige Stärke seien wohl gestaffelte Markteinführungen und die Anpassung der Lagerbestände. Sein weiterhin skeptisches Votum basiere indes auf dem unsicheren Wachstumsumfeld, regulatorischen Risiken im Dienstleistungsbereich, einer undefinierten Strategie mit Blick auf Künstliche Intelligenz und einer hohen Bewertung der Aktien./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 19:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 20:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 273,76 		Abst. Kursziel*:
-15,98%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 273,76 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,98%
Analyst Name::
Tim Long 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

