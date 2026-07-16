NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar belassen. Laut vorläufigen Daten von Counterpoint liege das iPhone-Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei rund 7 Prozent, während seine Erhebungen für China einen Rückgang von 4 Prozent signalisierten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Stärke beim Absatz der iPhone-17-Reihe bedeute jedoch mehr Gegenwind für die Absatzzahlen der kommenden iPhone-18-Serie./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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