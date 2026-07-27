Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 308,92
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 333,02
|
Abst. Kursziel*:
-7,24%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
$ 333,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,24%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
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23.07.26
|Apple revives automotive ambitions with Ford deal for in-car software (Financial Times)
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22.07.26
|Apple-Aktie: Neues Leasing-Modell für iPhone & Co - Chance auf mehr Absatz? (finanzen.at)
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21.07.26
|Apple-Aktie höher: BofA bestätigt hohes Kursziel - Bilanz besser als gedacht? (finanzen.at)
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21.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
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|Bernstein Research
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|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
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|06.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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