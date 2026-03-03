Apple Aktie

224,70EUR -1,75EUR -0,77%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

03.03.2026 09:57:45

Apple Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im September dürften das faltbare iPhone und die Pro-Modelle vorgestellt werden, die Basisversion komme erst im Frühjahr 2027, schrieb Tim Long am Montagabend. Damit dürfte sich die Saisonalität im zweiten Halbjahr für den Konzern merklich ändern, mit weniger Absatzmenge zu höheren Durchschnittspreisen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 264,72 		Abst. Kursziel*:
-6,32%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 264,72 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
Analyst Name::
Tim Long 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

