Apple Aktie
|224,70EUR
|-1,75EUR
|-0,77%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im September dürften das faltbare iPhone und die Pro-Modelle vorgestellt werden, die Basisversion komme erst im Frühjahr 2027, schrieb Tim Long am Montagabend. Damit dürfte sich die Saisonalität im zweiten Halbjahr für den Konzern merklich ändern, mit weniger Absatzmenge zu höheren Durchschnittspreisen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 248,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 264,72
|
Abst. Kursziel*:
-6,32%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 264,72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,32%
|
Analyst Name::
Tim Long
|
KGV*:
-
