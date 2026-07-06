NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar auf "Hold" belassen. Seitdem der US-Konzern die Preise für Mac und iPad angehoben habe, beobachtete Edison Lee auf chinesischen Internetplattformen ungewöhnliche Rabatte auf das iPhone 17, wie er am Sonntag schrieb. Da es sich hierbei wahrscheinlich um Initiativen der Verkäufer handele, dürfte Apple davon netto profitieren./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.