Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar auf "Hold" belassen. Seitdem der US-Konzern die Preise für Mac und iPad angehoben habe, beobachtete Edison Lee auf chinesischen Internetplattformen ungewöhnliche Rabatte auf das iPhone 17, wie er am Sonntag schrieb. Da es sich hierbei wahrscheinlich um Initiativen der Verkäufer handele, dürfte Apple davon netto profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 299,88
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 308,63
|
Abst. Kursziel*:
-2,84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 308,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,84%
|
Analyst Name::
Edison Lee
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KGV*:
-
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