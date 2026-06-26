ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die angekündigten Preiserhöhungen bei MacBooks und iPads seien erwartet worden, schrieb David Vogt am Donnerstag./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 13:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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