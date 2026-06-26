Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
26.06.2026 09:32:35
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die angekündigten Preiserhöhungen bei MacBooks und iPads seien erwartet worden, schrieb David Vogt am Donnerstag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 275,15
|
Abst. Kursziel*:
7,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 275,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,58%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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