Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
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Unternehmen:
Apple Inc.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 325,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 275,15
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Abst. Kursziel*:
18,12%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 275,15
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Abst. Kursziel aktuell:
18,12%
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Analyst Name::
Samik Chatterjee
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KGV*:
-
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