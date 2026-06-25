NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Erhöhungen seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag. Zwar sei der Anstieg der Speicherchip-Kosten in den letzten Jahren beispiellos gewesen, doch er sei eher davon ausgegangen, dass der Technologiekonzern mehr Ausgleichsmöglichkeiten finden und das Ausmaß der Preiserhöhungen so begrenzen könnte./rob/la/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:01 / EDT



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