Apple Aktie

275,50EUR 2,30EUR 0,84%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 13:19:50

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 325 auf 345 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ungeachtet der Anlegerdiskussionen über die jüngsten Preiserhöhungen und deren Einfluss auf die Nachfrage sieht Samik Chatterjee etliche Triebfedern für eine bessere Umsatz- und Ergebnisentwicklung als derzeit am Markt befürchtet. So zeigten etwa historische Daten, dass sich der Einfluss der Preise auf die Volumina der wichtigsten Hardware-Produkte iPhone, Mac und iPad über viele Jahre hinweg in Grenzen gehalten habe, schrieb der Experte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für die Aktie ein Jahr weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 20:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 345,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 312,66 		Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 312,66 		Abst. Kursziel aktuell:
10,34%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten