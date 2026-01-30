Apple Aktie
|215,05EUR
|-0,75EUR
|-0,35%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 239,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 255,01
|
Abst. Kursziel*:
-6,28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 254,87
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,23%
|
Analyst Name::
Tim Long
|
KGV*:
-
