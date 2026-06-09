Apple Aktie
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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Apple-Chef Tim Cook habe die Erwartungen an eine runderneuerte Siri und weitere KI-Funktionen erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC)./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325,00
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 301,54
|
Abst. Kursziel*:
7,78%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 301,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,78%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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