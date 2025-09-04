Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Analystenkommentar 04.09.2025 22:06:00

Apple-Aktie in Grün: UBS belässt Bewertung auf Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko für Apple.

Im NASDAQ-Handel zeigte sich die Apple-Aktie 0,55 Prozent höher bei 239,78 US-Dollar.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Anton_Ivanov / Shutterstock.com,r.classen / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Marek Szandurski / Shutterstock.com

