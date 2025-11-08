Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.11.2025 19:41:00
Apple Is Berkshire Hathaway's Largest Holding by Value. But Is the California-Based Company Still a Strong Play for Long-Term Growth?
Apple (NASDAQ: AAPL) has been one of Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) best investments. The conglomerate first bought shares of the iPhone maker in 2016, increased its stake thereafter, and made it its biggest holding by 2017. Apple's shares have produced incredible returns since, and even though the Buffett-led holding company has trimmed its stake in recent years, it remains Berkshire Hathaway's largest holding.However, some investors have been concerned about Apple's long-term prospects following recent developments. Can the company still deliver solid returns? Let's look deeper into Apple's business and decide.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.