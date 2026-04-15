ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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15.04.2026 14:49:59
ASML lifts 2026 forecast as surging AI chip demand boosts new orders
The firm’s revenue will now be between 36 billion and 40 billion euros in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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