ATX aktuell: Gewinne im ATX

Am Montag herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 0,04 Prozent auf 3 710,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 120,160 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 3 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 3 708,61 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3 696,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 713,95 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 3 658,69 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 08.04.2024, einen Wert von 3 592,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 3 114,60 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,74 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,83 Prozent auf 20,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,74 Prozent auf 27,25 EUR), Raiffeisen (+ 0,64 Prozent auf 17,42 EUR), Lenzing (+ 0,58 Prozent auf 34,50 EUR) und BAWAG (+ 0,47 Prozent auf 64,65 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Verbund (-0,64 Prozent auf 77,75 EUR), voestalpine (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR), OMV (-0,44 Prozent auf 41,12 EUR), UNIQA Insurance (-0,37 Prozent auf 8,00 EUR) und CA Immobilien (-0,32 Prozent auf 30,94 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 93 049 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,19 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 10,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

