ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Andritz von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Andritz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Andritz-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,54 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Andritz-Aktie investierten, hätten nun 29,815 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (61,35 EUR), wäre das Investment nun 1 829,16 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 82,92 Prozent.

Der Börsenwert von Andritz belief sich jüngst auf 5,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at