Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Profitabler Erste Group Bank-Einstieg?
|
03.12.2025 10:04:23
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Erste Group Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag 53,14 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,882 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 97,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,48 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,48 Prozent.
Erste Group Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Wien: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Wien: ATX Prime fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.12.25
|Erste Group-Aktie profitiert von erhöhter Empfehlung durch Barclays (APA)
|
02.12.25
|ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)