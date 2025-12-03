ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Erste Group Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem Erste Group Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag 53,14 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,882 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 97,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183,48 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,48 Prozent.

Erste Group Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at