Langfristige Investition 26.12.2025 10:03:34

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PORR-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden PORR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,49 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,005 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PORR-Papiers auf 31,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,17 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 254,17 EUR, was einer positiven Performance von 154,17 Prozent entspricht.

PORR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,25 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten

Analysen zu PORR AGmehr Analysen

10.12.25 PORR buy Warburg Research
25.11.25 PORR accumulate Erste Group Bank
20.11.25 PORR Kauf Warburg Research
29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
