PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Langfristige Investition
|
26.12.2025 10:03:34
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden PORR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,49 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,005 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PORR-Papiers auf 31,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 254,17 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 254,17 EUR, was einer positiven Performance von 154,17 Prozent entspricht.
PORR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,25 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu PORR AG
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|20.11.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research

